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Южнокорейские бренды представили свои коллекции одежды в Париже

Общество

Два модных показа прошли в столице Франции 22 июня

Южнокорейские бренды представили свои коллекции одежды в Париже
Бренд мужской одежды Wooyoungmi

Париж, 25 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Южнокорейский бренд мужской одежды Wooyoungmi был представлен в Париже. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, показ весенне-летней коллекции «City Pop» прошел в Paris Redox 22 июня.

Известно, что данное модное событие, на котором было продемонстрировано 45 образов, посетило около 400 человек, включая владельцев крупнейших магазинов мира и людей, работающих или заинтересованных миром моды.

«Эта коллекция переплетает в себе прошлое и настоящее. Кроме того, в данной коллекции прослеживается уникальный азиатский уличный стиль и стиль прошлых десятилетий», — сообщили заинтересованные лица.

Также, 22 июня в художественном центре Palais de Tokyo свои весенне-летние коллекции продемонстрировали другие южнокорейские бренды System и System Homme.

Известно, что в показе приняли участие 236 моделей.

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