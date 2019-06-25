В Московском уголовном розыске готовятся массовые сокращения

Москва, , 03:36 — REGNUM В Московском уголовном розыске в ближайшее время пройдёт масштабная реорганизация, в рамках которой может быть сокращено большинство сотрудников, занимающих руководящие посты. Об этом 25 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы МВД России Аркадия Гостева руководителю столичного управления ведомства Олегу Баранову.

По информации издания, реформа затронет в первую очередь оперативно-разыскные части, которые предложено ликвидировать как в составе центрального аппарата МУРа, так и в отделах по административным округам Москвы.

Предполагается, что освободившийся штат сотрудников будет направлен на усиление подразделений в районных отделах полиции, которые, как выражаются в самом МВД, работают «на земле».

Из письма замминистра следует, что в руководстве ведомства данная идея поддерживается отмечает издание. При этом МВД также считают возможным распространить реформу не только на уголовный розыск, но и на Управление по контролю за оборотом наркотиков и Управление экономической безопасности и противодействию коррупции.