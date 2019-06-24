В Новосибирске растёт число заболевших менингококковой инфекцией

Новосибирск, , 16:47 — REGNUM В Новосибирске зарегистрированы новые случаи менингококковой инфекции. За последнюю неделю заболели ещё четыре человека. Общее число заболевших достигло 29 человек. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на оперативном совещании в региональном правительстве сегодня, 24 июня, рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Проводятся профилактические мероприятия, связанные с прививками, а также профилактика непосредственно в очагах», — уточнил он и подчеркнул, что сегодня вечером запланирована видеоконференция с Минздравом РФ.

По словам Хальзова, ранее была проведена вакцинация восьми тысяч человек — около 80% от запланированного количества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регионе выявлена довольно редкая менингококковая инфекция. За период с 30 мая по 9 июня менингококковая инфекция была зафиксирована у 25 жителей Октябрьского и Дзержинского района Новосибирска.

Отметим, что менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание. Источником этой инфекции являются больные люди. Она передаётся воздушно-капельным путём. На начальном этапе симптомы схожи с ОРЗ. Спустя три дня появляются озноб, тошнота, отсутствие аппетита, сыпь по всему туловищу и конечностям.

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