алыепаруса2019: как в Петербурге отметили выпускной?

Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM В Петербурге состоялся ежегодный праздник для выпускников «Алые паруса». Гости торжества в ночь с 23 на 24 июня делились своими впечатлениями о мероприятии под хештегом #алыепаруса2019.

«Вот и мой кораблик детства уплыл… пусть и с опозданием на год», — резюмирует Yaellina Elenterai во «ВКонтакте».

"Просто непередаваемые эмоции! Шоу на высоте! Одно только музыкальное сопровождение чего стоит», — восхищается во «ВКонтакте» Юлия Р.

«Безумно рада побывать на таком прекрасном шоу. Мечтала целый год и вот мечта сбылась», — радуется Вика А.

«Чудесно, что у нас в Петербурге проводится такой светлый, романтичный праздник, напоминающий о повести Грина «Алые Паруса», о непоколебимой вере и всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, что каждый может сделать для близкого чудо», — пишет Lana Storm.

https://www.instagram.com/p/BzFd46CILCQ/

https://www.instagram.com/p/BzF55JUoOtG/

https://twitter.com/PyankinAndrey/status/1142954198159581184

https://twitter.com/Yaroslaw_spb/status/1142921798704607232

Неприятности в этот вечер тоже случались. Среди негативных моментов посетители выделяли большое скопление людей, неинтересную музыкальную программу и возможность купить место для просмотра шоу за деньги.

«Пожалуй, это были самые жесткие Алые паруса в моей жизни. Толпы народа, прорывающиеся на крыши, экскурсоводы, дерущиеся с приезжими из ЖЭКа, полиция, разгуливающая по кровле. Но оно того стоило, салют был феерический», — вспоминает Илья А.

«Крыши и чердаки стали местом битвы между любителями и профи, «продающим» вид на Неву и праздничный салют. Хотите наблюдать все шоу с крыши, или с чердака — цена удовольствия 5−10 тысяч рублей, с человека», — жалуется Яна П.

«Не понравилось полное изъятие запечатанных продуктов (бутылочка воды, шоколадка). Выступали ноунеймы. И в какой-то момент перед нами поставили два ряда: 1) волонтёры/купленные места; 2) органы охраны ОМОН и полиции. Ну, а почему бы и нет? Это же не праздник 11 класса», — комментирует Иван В.

https://twitter.com/surkovstepan/status/1143084757053583360

«Алые паруса» — всероссийский праздник выпускников, по традиции проходящий в Санкт-Петербурге в конце июня. Ключевым моментом мероприятия считается выход в акваторию Невы корабля с алыми парусами, символа одноименного романа Александра Грина. В 2019 году событие посетило около 1,4 млн гостей и больше 30 тысяч выпускников в частности.

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