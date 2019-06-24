Барабинские подростки предстанут перед судом за побои сверстников

Барабинск, Новосибирская область, , 16:27 — REGNUM Дело с избиением подростками несовершеннолетних в городе Барабинск Новосибирской области получило продолжением — в отношении группы подростков утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Напомним, в апреле 2019 года в интернете появился видеоролик из города Барабинска, на котором было видно, как подростки жестоко избивают несовершеннолетнего. Как выяснилось, ролик был не единственным. Прокуратура и СКР организовали проверку. Позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

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«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ («Побои, совершенные из хулиганских побуждений»), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений»), ч. 5 ст. 33, ст. 116 УК РФ («Пособничество в совершении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, из хулиганских побуждений»), — уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, 7 апреля трое подростков в разное время и в разных местах избили четверых несовершеннолетних. Всё это они снимали на видео, чтобы потом выложить в интернете. Уголовное дело рассмотрит мировой судья Барабинского судебного района Новосибирской области.

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