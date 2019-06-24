Памятник чеченцам, защищавшим Ленинград, открыт на «Невском пятачке»

п. Дубровка, Ленинградская область, , 15:29 — REGNUM На Интернациональной аллее Памяти и Славы мемориального комплекса «Невский пятачок» открыт памятник воинам из Чечни, защищавшим Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Монумент увековечил имена 256 жителей Чечни, погибших в боях за город-герой, сообщил спикер парламента Магомед Даудов.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие представители органов власти Ленинградской области, ветераны войны и жители Санкт-Петербурга, пережившие блокаду. От Чечни в мероприятии приняли участие заместитель председателя парламента Шаид Жамалдаев и заместитель муфтия ЧР Аслан Абдулаев.

В рамках мероприятия состоялось принятие молодежи Ленинградской области в ряды юнармейцев. Члены отряда «Юнармия» принесли клятву на верность Родине, пообещав бороться за правду и справедливость, чтить память героев-защитников Родины и готовить себя к служению на благо Отечества, после чего им были вручены юнармейские знаки.

«Я благодарю представителей исполнительной и законодательной власти Ленинградской области за бережное отношение к памяти погибших героев», — цитирует Даудова пресс-службе главы и правительства Чечни.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны небольшой плацдарм на левом берегу Невы, где мужественно сражались войска Ленинградского фронта, получил название «Невский пятачок». Он стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов в годы войны.