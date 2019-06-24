«Жест отчаяния»: манекен в петле на долгострое напугал омичей

Омск, , 14:53 — REGNUM Жители Омска обсуждают испугавшую их фотографию, появившуюся на страницах городских пабликов в соцсетях. На фото изображено висящее в петле на долгострое «тело» — позже выяснилось, что это манекен.

По сообщениям омских массмедиа, на такой отчаянный шаг пошли дольщики недостроенного дома на улице Герцена, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Между тем ситуацию прокомментировали в минстрое Омской области, заявив, что «манекен — это жест отчаяния». По словам министра Антона Заева, власти занимаются решением проблем с недостроями. Например, такие дома разделили на группы в зависимости от стадии достройки, источника финансирования, наличия правоустанавливающих и разрешительных документов. Также проведен анализ социального статуса дольщиков. В региональную «дорожную карту» в настоящее время включено 29 домов. Вопрос с дольщиками МК «Академический» уже разрешился. Девять проблемных домов планируют достроить с поддержкой региона, 19 — требуют федерального вмешательства.

Читайте также: В Омске пообещали помочь дольщикам «Академического»

Что касается долгостроя на Герцена, по словам специалистов, с ним складывается сложная ситуация. Дом начали возводить в 2007 году.

«Деньги на строительство собирал ЖСК «Центральный-2», застройщиком выступило ООО «Регион». В 2012 году строительство было приостановлено, в 2015 году, по данным прокуратуры, на неустановленное лицо, которое собирало деньги с пайщиков от имени ЖСК «Центральный-2», было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В доме 225 квартир. По суду в реестр кредиторов включены требования на 179 квартир. Судебные процессы продолжаются», — цитирует Антона Заева «Город55».

Он отметил, что для достройки дома, который готов на 30%, нужно 292 млн рублей. Конструкция стоит более 10 лет, поэтому необходима экспертиза.

В целом же руководство Омской области считает, что дольщики «заняли странную позицию».

»На рабочей группе, которая проходила в апреле, мы предложили проявить инициативу и предпринять реальные действия: сменить руководство ЖСК, восстановить проектную документацию. Однако пайщики, на наш взгляд, заняли странную позицию. Они не предпринимают никаких активных и конструктивных действий. Манекен — это жест отчаяния», — сказал Заев.

Между тем некоторые из дольщиков, вносивших свои деньги в строительство, уже скончались.

Напомним, по состоянию на март 2019 года, по данным СКР, в России было зарегистрировано около 900 проблемных объектов долевого строительства. Без денег и без жилья остались десятки тысяч дольщиков.