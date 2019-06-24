Петербургскому НИИ скорой помощи построят новый корпус рядом с действующим

Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, куда привозят для спасения жизни и лечения пострадавших от несчастных случаев жителей и гостей города, получит новый корпус, где разместится отделение экстренной медицинской помощи.

Соответствующий госконтракт на сумму 3, 63 млрд рублей заключил Фонд капитального строительства и реконструкции города с Росстройинвестом. Начало строительства запланировано на июль нынешнего года, завершение — в декабре 2021 года, сообщило 24 июня издание Смольного «Петербургский дневник».

Новый корпус на Будапештской улице соединят с действующим зданием института двухэтажным переходом и оснастят диагностическим и операционным оборудованием. Также у НИИ скоро помощи появится подземный паркинг на 64 машино-места.

НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе — одно из ведущих медицинских учреждений РФ, обеспечивающее оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи по экстренным и неотложным состояниям при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах.