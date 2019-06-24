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Васильева назвала регионы с наибольшей нехваткой учителей

Общество

С оговорками

Васильева назвала регионы с наибольшей нехваткой учителей
Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Москва, 24 июня 2019, 11:33 — REGNUM  В России не хватает 11% учителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом сообщила в Госдуме глава Минпросвещения Ольга Васильева.

«По нашей оценке, при учете той нагрузки, о которой я сказала выше, нам не хватает 11% учителей для того, чтобы давать качественно предметы», — заявила Васильева.

По словам министра, продолжается снижение в Оренбургской и Курганской областях.

«Наибольшая нехватка это Кемеровская, Магаданская, Омская, Еврейская АО и Чукотка. Это при том, что если не будет той загруженности, о которой я сказала, не будет учителей, которые работают на 1,78 ставки», — уточнила она.

Читайте развитие сюжета: Васильева: «Наши учителя работают больше всего в мире»

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