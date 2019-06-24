Воробьёв проигнорировал протесты экологов и передал участок под МСЗ

Солнечногорск, Московская область, , 09:41 — REGNUM Мусоросжигательный завод построят в Солнечногорском городском округе Московской области. Распоряжение о передаче участка земли под эти цели подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Землю площадью около 17 гектаров получит в аренду сроком на десять лет без проведения торгов «Альтернативная генерирующая компания-1». Вид разрешённого использования — размещение завода по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов. Участок расположен вблизи населённого пункта Хметьево. Документ подписан 20 июня.

Ранее участок земли в Солнечногорске перевели из лесного фонда в категорию земель промышленного назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Зеленограде прошёл экологический митинг против размещения объектов по утилизации мусора. Протестующие были не согласны со строительством мусорного полигона рядом с населённым пунктом Поварово и мусоросжигательного завода в Хметьево.

Протесты, в которых приняло участие от 150 до 200 человек, по разным оценкам, прошли под лозунгами: «Идея МСЗ чудовищна», «Нет мусорному геноциду», «Нет мусорному полигону в Поварово», «Мы хотим дышать чистым воздухом, а не задыхаться от мусоросжигания», «Подмосковье — не мусорная плантация».