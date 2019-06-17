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«Хотим дышать, а не задыхаться»: в Зеленограде прошёл антимусорный митинг

Общество

«Подмосковье — не мусорная плантация»

Москва, 17 июня 2019, 09:58 — REGNUM  В Зеленограде 16 июня состоялся митинг против размещения объектов по утилизации мусора, сообщают местные СМИ.

Протестующие не согласны со строительством мусорного полигона рядом с населённым пунктом Поварово и мусоросжигательного завода в Хметьево. На согласованную с властями акцию собралось, по разным данным, от 150 до 200 человек.

Зеленоградцы держали в руках плакаты: «Идея МСЗ чудовищна», «Нет мусорному геноциду», «Нет мусорному полигону в Поварово», «Мы хотим дышать чистым воздухом, а не задыхаться от мусоросжигания», «Подмосковье — не мусорная плантация». Некоторые активисты визуализировали угрозу экологии при помощи противогазов и чёрных повязок.

Издание «Инфопортал Зеленограда» сообщило о задержании одного из спикеров митинга, а также нетрезвого мужчины, выкрикивавшего из толпы политические лозунги.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском округе Орехово-Зуево Московской области вырубка леса 13 июня сопровождалась протестами жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье вырубка леса сопровождается столкновениями

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Полигоны и мусорные свалки
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