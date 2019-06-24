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Представлен рейтинг самых гостеприимных стран мира

Общество

Наиболее гостеприимной страной стал Таиланд

Амстердам, 24 июня 2019, 03:33 — REGNUM  Рейтинг самых гостеприимных стран мира по мнению их жителей представил портал Booking.com. Наиболее гостеприимной страной, согласно рейтингу, стал Таиланд.

Согласно данным портала, около 85% жителей Таиланда считают свою страну самой гостеприимной в мире. Второе место в рейтинге заняла Индонезия — ее считают наиболее дружелюбной для туристов около 83% местных жителей. Третью и четвертую строчки рейтинга разделили между собой Мексика и Тайвань — их считают гостеприимными 77% жителей. Замыкает пятерку лидеров Индия с 75%.

Исследование проводилось среди 21 500 респондентов по всему миру, в опросе также участвовали 1000 жителей России. В ходе опроса участникам предлагалось сравнить гостеприимство на родине с опытом, полученным в ходе заграничных поездок.

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Туризм
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