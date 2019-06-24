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На «Алых парусах» состоялось рекордное светопиротехническое шоу

Общество

Прогремел салют над Невой: тысячи выпускников вновь проводили корабль с алыми парусами и попрощались со своим «уплывающим» детством

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На «Алых парусах» состоялось рекордное светопиротехническое шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Алые паруса»

Санкт-Петербург, 24 июня 2019, 02:22 — REGNUM  «Алые паруса» вновь стали самым грандиозным событием петербургского лета. В ночь на 24 июня Санкт-Петербург собрал на Дворцовой площади своих выпускников, а также вчерашних школьников из российских регионов и даже других стран.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, праздничное шоу, начавшееся после концерта «звёзд», основывалось на интересных событиях из истории страны. Словно по мотивам «Золушки», где тыква превращается в карету, на глазах зрителей сцена стала «кораблем», и гостей праздника пригласили пройти пройти к воде, чтобы увидеть масштабное светопиротехническое представление.

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Концерт на Дворцовой площади в честь «Алых парусов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт на Дворцовой площади в честь «Алых парусов»
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Зрители концерта на Дворцовой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители концерта на Дворцовой

Белая ночь в Санкт-Петербурге стала ещё светлее: начался праздничный салют. Небо над Невой заискрилось, поднялись танцующие огненные струи, сопровождаемые музыкой разного стиля, от классики до современных клубных композиций. На Троицком мосту в этом году было установлено девять пиротехнических башен, что позволило создать иллюзию целой огненной дороги.

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Пиротехническое шоу на празднике «Алые паруса»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пиротехническое шоу на празднике «Алые паруса»

Несмотря на то, что на празднике собралось более 80 тысяч участников, праздничный салют смог увидеть каждый: находясь в районе Дворцовой площади достаточно было просто поднять голову и взглянуть на небо.

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Пиротехническое шоу над Невой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пиротехническое шоу над Невой

Толпа замерла в ожидании главного действа —появления корабля под алыми парусами. Впервые после девяти лет эту роль на празднике исполнил не шведский бриг «Tre Kronor», а новый отечественный бриг «Россия», порт приписки Санкт-Петербург. Под тысячи залпов фейерверка с дебютом русский корабль справился на отлично. Со стороны организаторов праздника не было замечено никаких ошибок.

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Бриг «Россия»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бриг «Россия»

В эту ночь был установлен рекорд по самому продолжительному музыкальному светопиротехническому шоу — 22 минуты непрерывного фейерверка! Гости, побывавшие на празднике «Алые паруса» не в первый раз, отметили, что в этом году шоу длилось действительно дольше и производило неизгладимое впечатление на зрителей всех возрастов.

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Кульминация праздника «Алые паруса»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кульминация праздника «Алые паруса»

Теперь выпускники продолжат свой праздник за просмотром возобновившегося концерта на Дворцовой площади, где ещё до утра они смогут танцевать под музыку от известных исполнителей. А некоторые парни и девушки перебрались на Марсово поле и поют в кругу любимые песни под гитару.

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Читайте ранее в этом сюжете: На «Алых парусах» в Петербурге идет концерт для выпускников 2019 года

regnum author Виктория Николаева, Дарья Драй
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Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
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