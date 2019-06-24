На «Алых парусах» состоялось рекордное светопиротехническое шоу

Санкт-Петербург, , 02:22 — REGNUM «Алые паруса» вновь стали самым грандиозным событием петербургского лета. В ночь на 24 июня Санкт-Петербург собрал на Дворцовой площади своих выпускников, а также вчерашних школьников из российских регионов и даже других стран.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, праздничное шоу, начавшееся после концерта «звёзд», основывалось на интересных событиях из истории страны. Словно по мотивам «Золушки», где тыква превращается в карету, на глазах зрителей сцена стала «кораблем», и гостей праздника пригласили пройти пройти к воде, чтобы увидеть масштабное светопиротехническое представление.

Белая ночь в Санкт-Петербурге стала ещё светлее: начался праздничный салют. Небо над Невой заискрилось, поднялись танцующие огненные струи, сопровождаемые музыкой разного стиля, от классики до современных клубных композиций. На Троицком мосту в этом году было установлено девять пиротехнических башен, что позволило создать иллюзию целой огненной дороги.

Несмотря на то, что на празднике собралось более 80 тысяч участников, праздничный салют смог увидеть каждый: находясь в районе Дворцовой площади достаточно было просто поднять голову и взглянуть на небо.

Толпа замерла в ожидании главного действа —появления корабля под алыми парусами. Впервые после девяти лет эту роль на празднике исполнил не шведский бриг «Tre Kronor», а новый отечественный бриг «Россия», порт приписки Санкт-Петербург. Под тысячи залпов фейерверка с дебютом русский корабль справился на отлично. Со стороны организаторов праздника не было замечено никаких ошибок.

В эту ночь был установлен рекорд по самому продолжительному музыкальному светопиротехническому шоу — 22 минуты непрерывного фейерверка! Гости, побывавшие на празднике «Алые паруса» не в первый раз, отметили, что в этом году шоу длилось действительно дольше и производило неизгладимое впечатление на зрителей всех возрастов.

Теперь выпускники продолжат свой праздник за просмотром возобновившегося концерта на Дворцовой площади, где ещё до утра они смогут танцевать под музыку от известных исполнителей. А некоторые парни и девушки перебрались на Марсово поле и поют в кругу любимые песни под гитару.

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