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Около 3500 туристов из РФ приобрели билеты в Грузию — Ростуризм

Общество

Именно столько российских граждан уже приобрели билеты

Москва, 22 июня 2019, 22:31 — REGNUM  Ростуризм предоставил данные, согласно которым около 3500 туристов из России должны были вылететь в Грузию с 8 июля до Нового года. Об этом 22 июня сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, именно столько российских граждан уже приобрели билеты. На данный момент, в Грузии находится около полутора тысяч туристов из России, которым настоятельно рекомендуется вернуться до 8 июля.

Напомним, в результате протестов в Грузии 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановки воздушного сообщения с данной страной с 8 июля. В связи с этим Ростуризм распространил информацию о том, что купившие авиабилеты граждане России имеют право их возвратить с компенсацией стоимости билета в полном объеме, если вылет намечался после 8 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ могут требовать возврата денег за билеты в Грузию — Ростуризм

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