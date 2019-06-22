В Брянской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

Брянск, , 17:20 — REGNUM В Брянской области 22 июня прошёл ряд мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. В них приняли участие горожане, волонтёры, общественные деятели и первые лица региона.

В областном центре на Центральном кладбище Советского района состоялась акция «Горсть Памяти». С мест захоронений советских воинов берутся фрагменты земли, которые помещают в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов. Гильзы с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного Храма Вооружённых сил России в Подмосковье.

Вначале торжественного мероприятия состоялась заупокойная Лития в честь павших в годы Великой Отечественной войны, которую отслужил митрополит Брянский и Севский Александр. Участники мероприятия возложили корзину цветов и цветы к могиле неизвестного солдата и почтили минутой молчания всех павших в годы Великой Отечественной войны.

В завершение глава региона передал солдатской кисет с землей из братской могилы военному комиссару Брянской области Андрею Соломенцеву. Далее по приказу военного комиссара кисет землей из Брянской области будет доставлен в парк «Патриот».

Также регион поддержал всероссийскую акцию «Свеча памяти». 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в память о павших предках тысячи Волонтеров Победы зажигают свечи у воинских мемориалов в 4:00. В 2019 году к акции присоединились более тысячи малых городов и сёл и 10 тысяч волонтёров.

«Свечи памяти» зажгли в Брянске с стелы Воинской славы, в городе Стародубе у Стены Памяти, в городе Сельцо на Центральной площади и в городе Клинцы у памятника Героям Отечества.