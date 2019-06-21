Появилась информация о новой течи канала имени Москвы

Москва, , 10:01 — REGNUM В Тушинском тоннеле канала имени Москвы 20 июня произошла новая протечка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По данном издания, в канале сбросили воду. Не ведётся судоходство — отрезаны грузовые перевозки, ограничены прогулочные поездки. Судовладельцы несут убытки.

Напомним, 10 января 2019 года произошла авария в Тушинском тоннеле Москвы. Из-за протечки потоки воды размыли грунт и вылились на автомобильное шоссе. Была сброшена вода из шлюза, несколько месяцев велись ремонтные работы. Открытие канала ожидалось в июне.

В ФБГУ «Канал имени Москвы» сообщили изданию, что 20 июня «проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что все решения по реконструкции канала, которую проводили в «нулевых», не имеют отношения к работе правительства города. Он подчеркнул, что водные ресурсы относятся к федеральному владению.

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