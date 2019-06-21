Активист УрФУ призвал вузы отказаться от запуска воздушных шаров

Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM Российским университетам следует отказаться от запуска воздушных шаров во время выпускных, считает председатель Ассоциации «зеленых» вузов России, студент Уральского федерального университета (УрФУ) Андрей Руднев. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба вуза.

«Призываю всех российских выпускников поддержать студентов моего университета и провести свой выпускной экологично — без массового запуска гелиевых шаров», — сказал активист.

По его словам, организаторам мероприятий необходимо объединять усилия, «ломать стереотипы» и «создавать свои традиции с заботой о природе».

В самой ассоциации также сообщили, что в нескольких российских городах уже приняты запреты на запуск воздушных шаров на городских мероприятиях, а также на праздниках в школах и детских садах, например, в Санкт-Петербурге и Сочи.

Ранее с аналогичной инициативой выступили представители минприроды Северной Осетии. Там считают, что запуск гелиевых шаров в небо наносит непоправимый вред окружающей среде, особенно животным и птицам.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдуме предложили запретить массовый запуск воздушных шаров