Дипломы Приволжского медуниверситета получили выпускники из 21 страны

Нижний Новгород, , 08:14 — REGNUM Дипломы Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) по направлениям медицинского образования в 2019 году получили граждане 21 страны дальнего зарубежья, сообщила пресс-служба вуза.

Торжественное заседание учёного совета ПИМУ, посвященное выпуску специалистов факультета международного медицинского образования, состоялось накануне. Выступившая на нём первый проректор вуза Ирина Клеменова отметила, что обучение медиков на этом не закончится.

«Каждый врач должен понимать: учиться и работать над собой необходимо всю жизнь. Полученное за годы обучения в ПИМУ качественное образование позволит вам совершенствовать свое мастерство и в послевузовский период», — сказала она.

Ранее в университете сообщали о создании Российской ассоциации специалистов по 3D-печати в медицине, которая займётся разработкой клинических рекомендаций.

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