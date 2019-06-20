Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП

Воронеж, , 17:49 — REGNUM Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области. У Светланы Р. остались пять несовершеннолетних детей, ее десятилетняя дочь также пострадала в аварии.

По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева из резервного фонда региона семье будет выделен один миллион рублей. Деньги будут перечислены в ближайшее время.

В пресс-центре уточнили, что детей возьмет под опеку одна из двух взрослых дочерей погибшей женщины. Документы на предварительную опеку детей администрация Подгоренского муниципального района подготовит уже к вечеру 20 июня, а 21 июня дети уедут в Ставропольский край, где живут старшие сестры.

«Билеты для них уже приобретены», — сообщили в пресс-центре.

Десятилетняя Агафия, которая пострадала в аварии, пока проходит стационарное лечение: у нее диагностированы черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести, угрозы для ее жизни нет. После выздоровления Агафия отправится в Ставропольский край к родным.

Семьи остальных семи погибших в ДТП также получат материальную помощь от правительства области.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 июня в Хохольском районе в результате столкновения Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter погибли восемь человек. В аварии выжила только десятилетняя девочка, она госпитализирована с травмами.

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