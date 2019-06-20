Собянин сообщил о дополнительном приёме на работу 700 врачей

Москва, , 15:35 — REGNUM В Москве дополнительно примут на работу 700 врачей узких специальностей, сообщил 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин.

Он разместил в Twitter комментарий по одной из тем «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.

«Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей», — написал Собянин.

Ранее президент РФ назвал три основные проблемы здравоохранения в России: доступность первичного звена здравоохранения (ФАПы), дефицит врачей-специалистов, и лекарственное обеспечение.

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