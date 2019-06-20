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Собянин сообщил о дополнительном приёме на работу 700 врачей

Общество

В Москве запускается программа модернизация поликлиник

Собянин сообщил о дополнительном приёме на работу 700 врачей
George Hodan
Врач

Москва, 20 июня 2019, 15:35 — REGNUM  В Москве дополнительно примут на работу 700 врачей узких специальностей, сообщил 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин.

Он разместил в Twitter комментарий по одной из тем «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.

«Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей», — написал Собянин.

Ранее президент РФ назвал три основные проблемы здравоохранения в России: доступность первичного звена здравоохранения (ФАПы), дефицит врачей-специалистов, и лекарственное обеспечение.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал три основные проблемы здравоохранения

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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