В южнокорейском Чхунчхоне планируют высадить до 100 млн деревьев к 2050 г

Чхунчхон, Южная Корея, , 15:00 — REGNUM В южнокорейском городе Чхунчхон планируют высадить до 20 млн деревьев к 2025 году и до 100 млн деревьев к 2050 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, причина, по которой в городе планируют высаживать большое количество деревьев, кроется в защите окружающей среды, в частности от мелкодисперсных частиц в воздухе и «теплового острова».

Известно, что во время посадки деревьев особое внимание будет уделяться территориям, на которых находятся школы, детские сады и учреждения социального обеспечения.

Также деревья будут высажены вдоль дорог и тротуаров в два ряда, вокруг водоемов (рек и озера Ыйам).

Городской остров тепла (остров тепла) — метеорологическое явление, заключающееся в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его сельских областей.