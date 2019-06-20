Суд отменил арест директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода

Белгород, , 14:25 — REGNUM Белгородский областной суд отменил арест генерального директора ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» 19 июня. Как сообщила пресс-служба суда, за гендиректора предприятия вступились его сотрудники, которые ранее пожаловались президенту на задержку зарплат.

Апелляционная инстанция сочла, что фигурант дела не может скрыться от органов правосудия, повлиять на ход расследования или оказать давление на его участников. К моменту ареста гендиректора следствие о невыплате зарплаты работникам ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» длилось уже более девяти месяцев. За всё это время руководитель не препятствовал следствия и не пытался скрыться, а находился на рабочем месте.

Также суд обратил внимание на то, что расследование затянулось. Уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы 121 работнику предприятия были возбуждены 27 августа 2018 года и 8 апреля 2019 года, а затем объединены в одно производство. При этом экспертизы были назначены только в январе и апреле 2019 года, а обвинение руководителю предъявили 15 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, расследование на заводе активизировалось после обращения, записанного его сотрудниками на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. В прямом эфире Белгород был упомянут в числе регионов, в которых проблемы начали решать, не дожидаясь указания президента. Руководитель предприятия был заключен под стражу 16 июня, однако работники предприятия записали новое обращение, в котором заявили: гендиректора сделали «козлом отпущения», хотя он является таким же заложником ситуации, как и они. Решение проблемы, по информации ТАСС, взял на контроль губернатор Евгений Савченко.

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