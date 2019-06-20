Четверг, 20 Июня 2019 года
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Минздрав Казахстана выявил скрытые случаи материнской смертности

Общество

Выявить неучтенные случаи удалось за счет внедрения информационной системы

Минздрав Казахстана выявил скрытые случаи материнской смертности
Николай Богданов-Бельский. Горе (фрагмент). 1909

Нур-Султан, 20 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана выявило 50 неучтённых случаев материнской смертности в 2015—2017 годах. Об этом 20 июня заявил глава минздрава республики Елжан Биртанов, сообщает издание Informburo.

По его словам, выявить неучтенные случаи удалось за счет внедрения информационной системы, которая позволяет увидеть дату рождения ребенка и дату смерти матери. Министр отметил, что благодаря ведущим экспертам удалось установить 50 случаев материнской смертности.

Биртанов добавил, что цифровизация в системе здравоохранения позволяет получить реальную статистику материнской и младенческой смертности. Одной из причин смертности, считает министр, является нехватка медицинского оборудования и квалифицированных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 856 смертей младенцев в возрасте до одного года, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

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Младенческая смертность
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