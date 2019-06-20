На тушение лесного пожара на севере Китая направлено более 700 человек

Хух-Хото, Китай, , 09:14 — REGNUM Более 700 пожарных было направлено на тушение лесных пожаров, разбушевавшихся во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Пожары разгорелись в двух районах подведомственных Алуншаньскому бюро лесничества и Цзиньхэсскому бюро лесничества в горах Большой Хинган. Пожарная станция гор Большой Хинган направила более 180 пожарных на борьбу с пламенем.

Пожарные, прибывшие на место в Цзиньхэ около 15:30 по местному времени 19 июня, сообщили, что растительность в районе в основном представлена соснами кустарниками. При этом, температуры достигают очень высоких показатель. Плотный дым и сильный ветер, постоянно меняющий направление, серьезно осложняет процесс борьбы с огнем.

Цзиньхэсское бюро лесничества направило более 500 человек на борьбу с пожаром в районе Цзиньхэ. В связи с удаленностью очага возгорания, пожарным придется добираться до места в течение длительного времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесной пожар бушует в диких горах юго-западной китайской провинции Сычуань