Прокуратура Хабаровского края пытается вселить дольщиков в построенный дом

Хабаровск, , 08:40 — REGNUM В Хабаровском крае прокуратура пытается вселить дольщиков, полностью оплативших свои квартиры, в построенный дом. Но с долгожданным новосельем возникли проблемы — застройщик банкротится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Многоквартирный дом в селе Матвеевка, что под Хабаровском, построен давно. Но уже более полугода вселить в него жильцов — дольщиков, оплативших свои квартиры, не может даже прокуратура.

Дом входит в число проблемных, достраивался он под надзором прокуратуры. Дом достроен. Люди радовались предстоящему новоселью, но не тут-то было. Застройщик, компания «Томари-Оро», оказался в предбанкротном состоянии. Арбитражный суд ввёл в 2018 году внешнее наблюдение.

В прошлом году прокуратура края нашла решение. Но дольщики до сих пор на улице.

«Между временным руководством ООО «Томари-Оро», его кредиторами и дольщиками было заключено мировое соглашение. По этому соглашению ООО «Томари-Оро» обязано было передать дольщикам квартиры не позднее 1 декабря 2019 года. Однако коммерсанты до настоящего времени не предприняли никаких мер для выполнения соглашения», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В связи с этим прокурор Хабаровского края предостерег генерального директора ООО «Томари-Оро» о недопустимости нарушения закона. Ситуация находится на контроле у прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ в Хабаровском крае начал проверку после обращения дольщиков ЖК «Кленовый квартал» на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Недостроенный дом чиновники ввели в эксплуатацию, в связи с чем люди автоматически вылетели из реестра обманутых дольщиков.