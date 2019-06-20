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ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с лихорадкой Эбола

Общество

Всемирной организации необходимо собрать ещё $54 млн на борьбу с вирусом в ДР Конго

Женева, Швейцария, 20 июня 2019, 05:56 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) испытывает нехватку средств на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что для продолжения мероприятий по противодействию лихорадке ВОЗ необходимо собрать $98 млн, однако на сегодняшний день организация получила только $44 млн.

В ВОЗ добавили, что нехватку финансирования испытывают и партнёры организации, что приводит к сокращению или полной остановке их работы. Подчёркивается, что ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по борьбе с Эболой на нынешнем уровне в случае, если необходимые средства не будут получены.

Напомним, последняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжается с августа 2018 года, к настоящему моменту вирус унёс жизни не менее 1,4 тысячи человек.

На минувшей неделе в ВОЗ по итогам заседания экспертов организации заявили, что распространение вируса из ДР Конго и первые смертельные случаи лихорадки в Уганде пока не являются глобальной чрезвычайной ситуацией.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ не стала объявлять ЧС по лихорадке Эбола в Конго и Уганде

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Лихорадка Эбола
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