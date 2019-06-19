«Месси пока не играет на «Ростов-Арене» — депутат о стоимости экскурсий

Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM Слишком высокой назвала стоимость экскурсий на «Ростов-Арену» депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Своим мнением она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что взрослый заплатит за экскурсию 750 рублей, детский билет стоит 650 рублей. Несмотря на то, что в стоимость входит трансфер из центра Ростова-на-Дону к стадиону, часовая экскурсия и обратная дорога, не все семьи могут позволить себе изучение объекта.

«Цена, на мой взгляд, не очень привлекательная. Одному родителю с двумя детьми придётся выложить за это удовольствие 2050 рублей. Но если позвонить в отдел маркетинга «Спорт-Инжиниринг», вам расскажут, что входной билет на экскурсию будет стоить 200 рублей для ребёнка, 300 рублей для взрослого. Если группа из 15 детей, то взрослому билет предоставляется бесплатно. И эти цены уже весьма понятны и адекватны», — отметила народная избранница.

В качестве примера она привела стоимость билета в Третьяковскую галерею — 500 рублей, в пределах 250−500 рублей обойдутся туристам экскурсии по стадионам Калининграда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Дороже разве что только столичная «Арена Открытие» — 800 рублей.

«Вы можете сказать, что на экскурсию по стадиону «Барселоны» билет со сборами стоит 1800 рублей. Да, это так. Но Месси пока не играет на «Ростов-Арене», — иронично указала Стенякина.

https://www.instagram.com/p/By2wbqBHktP/

Напомним, что в рамках ЧМ-2018 «Ростов-Арена» приняла матчи группового этапа, а также игру 1/8 финала. На поле выходили игроки сборных Бразилии, Швейцарии, Уругвая, Южной Кореи, Мексики, Исландии, Хорватии и других стран.

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