Госдума сокращает финансирование сохранения озера Байкал на 2019 год

Москва, , 16:52 — REGNUM Финансирование федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2019 году будет несколько уменьшено. Это следует из правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года, который Госдум приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Так, согласно действующему закону, на эти цели в 2019 году должно было уйти порядка 3,89 млрд рублей из федерального бюджета. Однако правительство предложило уменьшить средства, которые будут направлены на программу по сохранению озера.

Госдума поддержала предложение правительства снизить ассигнования из федерального бюджета на эти цели — если закон будет принят в текущем виде, то финансирование будет уменьшено на 103,6 млн рублей.

Сегодня федеральный проект предполагает, что на его реализацию с 2019 по 2024 год потребуется 33,9 млрд рублей, из которых 29,3 млрд рублей должны поступить из федерального бюджета. В 2019 году из госказны должно было было поступить 3,89 млрд рублей, однако правительство предлагает сократить ассигнования на 103,6 млн рублей до 3,7 млрд рублей.