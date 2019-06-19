Уральцы — Путину: «Переселите чиновников в наши аварийные дома»

Асбест, Свердловская область, , 13:36 — REGNUM В свердловском городе Асбесте жители сгнивших деревянных домов просят помощи у президента России Владимира Путина. Они записали видеообращение к главе государства, в котором просят помочь в решении проблемы.

За помощью обратились жители домов №№ 4 и 4а по улице 8 Марта. Это деревянные двухэтажные здания, построенные в 1930-е годы.

Дома валятся, дома брусовые, деревянные. Без фундамента, фундамент сгнил. Крыши текут. Мы проживаем с маленькими детьми, мы просто боимся за их жизни, что когда-то придавит наших детей балками…», — говорит одна из жительниц Асбеста.

Другая гражданка на видео отмечает, что потолки на подпорках. В одной из квартир она стоит уже лет восемь. Также на подпорке находится основная балка, это нужно для того, чтобы на людей не рухнул потолок.

По словам жильцов, дом был признан аварийным и подлежащим расселению ещё в 2010 году. Чиновники обещали осуществить расселение, но пока этого не сделано. Процесс постоянно переносят. Теперь здание стоит в графике на расселение на 2020 год. Тем временем дом продолжает разрушаться. Граждане уже не могут заходить в гнилые ванны, везде сырость и плесень.

«Просим принять меры, разобраться с нашими чиновниками. Или переселить их в наши дома! А мы — в их!» — говорят жильцы. Люди отмечают, что Владимир Путин — их последняя надежда.