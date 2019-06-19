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Спикер Госдумы предлагает доработать механизм соцконтракта

Общество

И уточнить финансирование

Москва, 19 июня 2019, 13:25 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на доработке механизма социального контракта.

«В прошлом (2018) году государственной поддержкой в форме соцконтрактов воспользовались 309 тыс. семей. Положительный же эффект был получен только в 35% случаев. В этой связи нам требуется доработка положений этого направления», — заявил Володин, выступая на открытии III Форума социальных инноваций регионов.

Речь идет о социальном контракте, который позволяет выйти из трудного социального положения самому человеку после оказания государством помощи и получать уже доход от той деятельности, которую человек для себя выбрал, открыв свое индивидуальное предприятие, вложив средства в подсобное хозяйство или пройдя переобучение и получив достойную работу, отметил спикер Госдумы.

Он также предложил увеличить финансирование системы со стороны федерального центра.

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