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Названо число курдов, покинувших спорные территории Ирака

Общество

Более 100 тыс. человек стали беженцами

Названо число курдов, покинувших спорные территории Ирака
Иван Шилов © ИА REGNUM
Народ Курдистана

Эрбиль, Ирак, 19 июня 2019, 13:05 — REGNUM  По официальным данным правительства Иракского Курдистана, с октября 2017 года курдское население на спорных территориях страны значительно сократилось, об этом 19 июня сообщает Kurdistan 24.

«Более 100 тыс. курдов вынуждены были покинуть спорные территории и переселиться в Иракский Курдистан», — подчеркнул советник главы курдской автономии по делам спорных территорий Адалат Омер.

Издание отмечает, что причиной миграции стала политика «арабизации» Киркука и других регионов, которую начали проводить власти после утраты контроля курдской администрацией.

Пешмерга были вытеснены из провинции Киркук после непродолжительного военного конфликта с шиитскими ополченцами, вызванного проведением референдума о независимости курдской автономии в сентябре 2017 года.

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