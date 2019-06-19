Названо число курдов, покинувших спорные территории Ирака

Эрбиль, Ирак, , 13:05 — REGNUM По официальным данным правительства Иракского Курдистана, с октября 2017 года курдское население на спорных территориях страны значительно сократилось, об этом 19 июня сообщает Kurdistan 24.

«Более 100 тыс. курдов вынуждены были покинуть спорные территории и переселиться в Иракский Курдистан», — подчеркнул советник главы курдской автономии по делам спорных территорий Адалат Омер.

Издание отмечает, что причиной миграции стала политика «арабизации» Киркука и других регионов, которую начали проводить власти после утраты контроля курдской администрацией.

Пешмерга были вытеснены из провинции Киркук после непродолжительного военного конфликта с шиитскими ополченцами, вызванного проведением референдума о независимости курдской автономии в сентябре 2017 года.