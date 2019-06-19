Среда, 19 Июня 2019 года
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ООН: Индия обгонит КНР по численности населения через 8 лет

Общество

К 2027 году Индия станет страной с самым большим населением, считают в ООН

Нью-Дели, 19 июня 2019, 13:30 — REGNUM  Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал новый доклад «The world population prospects 2019», в котором отмечается, что Индия перегонит Китай по численности населения к 2027 году.

По сообщению индийского информационного агентства Amar Ujala, согласно докладу, к 2027 году Индия станет страной с самым многочисленным населением. Обогнать КНР по этому показателю Индии помогут как высокие темпы прироста населения (на уровне Нигерии, Пакистана, Демократической республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии и Египта), так и сокращение населения в самом Китае. Так, по прогнозам ООН, к 2050 году население Поднебесной может сократиться на 31,4 миллиона человек.

Примечательно, что, в отличие от Китая, где ранее действовала политика «Одна семья — один ребенок», Индия не предпринимала масштабных мероприятий по ограничению рождаемости. Демографический дивиденд, которым обладает Индия, положительно сказывается на перспективах экономического роста, но, с другой стороны, требует создания все большего числа рабочих мест.

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Зарубежная хроника
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