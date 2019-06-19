Оппозиционному чеченскому блогеру грозит депортация на родину из Польши

Варшава, , 10:44 — REGNUM Власти Польши намерены депортировать в Россию оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. В 2015 году он уехал за границу, после чего был объявлен в федеральный розыск.

«Польская пограничная служба вынесла решение о моей депортации в Россию. Тучи сгущаются», — написал Абдурахманов в своем телеграм-канале.

Блогер также опубликовал документ, в котором сказано, что ему отказано в предоставлении статуса беженца и в предоставлении международной охраны. Погранслужба Польши обязывает его вернуться в Россию, в противном случае он будет отправлен туда в принудительном порядке.

Напомним, правоохранительные органы Чечни утверждают, что Абдурахманов имел связи с исламистами в Сирии. Сам блогер эти обвинения категорически отвергает. По его словам, он никогда не был на Ближнем Востоке, а его преследование вызвано конфликтом с Исламом Кадыровым — двоюродным братом и экс-главой администрации Рамзана Кадырова.

Тумсо пытался получить политическое убежище в Грузии и Польше, но в обоих случаях ему отказали. После того, как в декабре 2018 года Польша начала процедуру депортации блогера, международная правозащитная организация Amnesty International предупредила, что возвращение на родину грозит ему бесчеловечным отношением, пытками и несправедливым судебным преследованием. Правозащитники призвали польские власти не допустить выдворения Абдурахманова из страны и предоставить ему защиту в соответствии с обязательствами Польши по защите прав человека.

С августа 2016 года Тумсо ведёт свой YouTube-канал, на который на сегодняшний день подписано более 187 тысяч человек. В своих роликах он придерживается ярко выраженной оппозиционной политики, регулярно критикуя нынешнюю чеченскую власть.

В марте 2019 года блогер в одном из своих видео назвал первого президента Чечни, героя России Ахмата Кадырова предателем своего народа. Председатель чеченского парламента Магомед Даудов в ответном ролике объявил блогеру кровную месть. При этом спикер уточнил, что его не собираются убивать, а лишь «удивительным образом повеселить». Так слова Даудова перевела русская служба «Би-би-си».

Читайте также: Песков разъяснил слова спикера парламента Чечни о кровной мести

Позже пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил о намеренном искажении переводчиком слов спикера парламента. По его словам, Даудов не объявлял блогеру кровную месть, а сказал, что тому придётся ответить за клевету в адрес Ахмата-Хаджи Кадырова.

Спустя несколько дней после критики отца Рамзана Кадырова некоторые родственники Тумсо Абдурахманова публично отреклись от него. Они заявили на камеру, что проклинают племянника и в случае его убийства они не будут мстить за его смерть. Сам блогер уверяет, что его родственники сделали такое заявление под давлением.