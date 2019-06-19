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В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут перевести в электронный вид

Москва, 19 июня 2019, 08:14 — REGNUM  Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному Собранию.

Из доклада следует, что ЕГЭ и ОГЭ следует перевести в электронный вид, где существует возможность генерировать индивидуальные задания таким образом, чтобы они не повторялись. Это позволит исключить варианты списывания и выкладывания материалов экзаменов в сеть.

В настоящее время единый госэкзамен выпускники пишут на специальных бланках гелевыми ручками. Часть сданных бланков проверяет компьютер, а другую — эксперты. Новая методика также должна исключить возможность получения нулевых баллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое выпускников из Астрахани получили нулевые баллы по ЕГЭ из-за того, что писали неподходящими ручками. Компьютер просто не смог обработать их результаты.

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Единый государственный экзамен
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