Глава Царицыно поддержала противников Юго-Восточной хорды Москвы

Москва, , 09:43 — REGNUM На митинг против строительства Юго-Восточной хорды в Москве 18 июня пришла глава муниципального округа Царицино, депутат Совета депутатов округа Елена Самышина («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Оставаться в стороне от этой темы я не могла. Дорога будут проходить через могильники (радиоактивных отходов, — прим. ИА REGNUM ). Я, как доктор, как онколог, прекрасно понимаю, чем это может обернуться, какой трагедией. Я в этом вопросе полностью согласна с нашими жителями. Это угроза здоровью и жизни наших людей. Поэтому все свои полномочия, возможности и всё, чем я располагаю, я приложу все усилия чтобы этот проект не был реализован в том виде, в котором он сейчас», — заявила Самышина на митинге.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у главы округа, какие меры муниципальные депутаты района Царицыно планируют предпринять, чтобы не допустить строительство хорды в её сегодняшнем виде.

«Нами приняты все меры в рамках полномочий депутатов. Мы собирали инициативную группу, чтобы обсудить эту тему. Приглашали застройщика, главного архитектора, у людей была возможность внести свои пожелания. Мы приложили все усилия, которые только возможны», — ответила депутат.

Также Самышина сообщила, что собранные пожелания местных жителей были переданы в ГАУ «Институт Генплана Москвы». Документы проектировщик принял.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативная группа передала в мэрию Москвы более 25 тысяч подписей против строительства ЮВХ.

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