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Севастопольский бал офицеров наделал много шума в западной прессе

Общество

Бал был приурочен к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

Лондон, 18 июня 2019, 23:13 — REGNUM  Британское издание Daily Mail опубликовало материал с фотографиями о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, который вызвал бурную реакцию читателей газеты.

Данное мероприятие было посвящено пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Бал посетили атташе 15 иностранных государств.

На читателей западной прессы произвели впечатление фотографии нарядно одетых людей, особенно стройных женщин. Многие в комментариях отмечали, что для них вид стройных женщин в бальных платьях и без татуировок стал «глотком свежего воздуха».

Другие читатели отметили, что в странах бывшего СССР вообще много красивых женщин, чего нельзя сказать о странах Запада, где стандарты красоты давно размыты.

«Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин», — написал один из читателей.

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Воссоединение Крыма с Россией
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