На «прямую линию» привезут подставных «местных жителей» — защитники Шиеса

Архангельск, , 22:29 — REGNUM Одной из точек трансляции «прямой линии» с президентом РФ может стать станция Шиес на юге Архангельской области, где планируют построить полигон для захоронения московских отходов. Информацию об этом распространили в сети активисты, выступающие в защиту Шиеса.

«На «прямую линию» с Путиным привезут подставных «местных жителей», поставят их на заранее подготовленную «потёмкинскую площадку» с сухим песочком (болот на Шиесе нет!) — и будут эти жители просить Путина избавить их от приезжих буйных туристов, которые мешают строительству такого нужного объекта, который позволит решить проблему свалок Архангельской области и даст им рабочие места…» — поделились своими опасениями активисты в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы глава государства не был введен в заблуждение, жители региона совместно с соседями из Республики Коми решили записать видеообращение, в котором не только выразили свою обеспокоенность строительством полигона, но и выдвинули главе государства целый ряд требований: прекратить строительство полигонов по захоронению отходов и приступить к раздельному сбору мусора и сокращению его образования, а также законодательно запретить перемещение отходов между субъектами РФ. Кроме того, люди потребовали прекратить планирование строительства полигона на Шиесе.

«Его расположение планируется в болотистой местности. Вытекающие из Шиеса многочисленные реки и ручьи на десятилетия отравят нашу хрупкую северную природу вплоть до Белого моря», — заявили северяне.

Наряду с этим в сети было опубликовано открытое обращение к президенту РФ писателей и журналистов Архангельской области. В нем, в частности, говорится:

«Цинично и грубо затронуто человеческое достоинство северян, корневая, не конвертируемая ни в какую валюту система души и духа. И потому сейчас мы уже ничего не просим. Ситуация на нашей северной родине и наше состояние таковы, что просить мы уже не считаем возможным. Мы требуем. Мы требуем прекратить всякое строительство на Шиесе. Мы требуем разработать достойную, экологичную, цивилизованную систему обращения с отходами. Мы требуем относиться к жителям Севера с уважением. Мы требуем извинений за то невероятное эмоциональное напряжение, в котором нас всех обрекли жить, извинений от тех, кто в этом виноват».

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область, охваченная протестами в связи со строительством полигона ТКО на станции Шиес, признана самым проблемным регионом мусорной реформы. Владимир Путин, отвечая на вопрос о скандальной стройке, заявил, что в этом вопросе необходимо учитывать мнение местных жителей. Однако местные власти продолжили предпринимать шаги против проведения референдума по наболевшему вопросу.

Напомним, «прямая линия» с президентом РФ состоится 20 июня.

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