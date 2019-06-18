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Известного путешественника-колясочника не пустили в хостел в Воронеже

Общество

Из-за отсутствия условий

Воронеж, 18 июня 2019, 18:09 — REGNUM  Известный путешественник-колясочник из Волгограда Алексей Костюченко, путешествующий на хендбайке и оказавшийся в Воронеже по пути из Санкт-Петербурга в Адлер, не смог заселиться в хостел, в котором, по его словам, заранее забронировал койку. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор «Квалитаса» Александр Романович со ссылкой на самого Алексея Костюченко.

«Что за город??? Журналист Воронежа в статье хоронит мою жену, администратор хостела в Воронеже, оскорбив, выгоняет меня из помещения», — цитирует Александр Романович путешественника.

Позже выяснилось, что сам путешественник устроился в другом хостеле. Более того, многие воронежцы, узнав о беде Костюченко, выразили желание ему помочь.

В хостеле «Подсолнухи» после того, как об инциденте стало известно СМИ, заявили, что не выгоняли путешественника, а отказ объяснили отсутствием условий для колясочника.

«Пандусы есть, но они очень плохие. У инвалида не было сопровождающего, заранее он не предупредил. Мы бы с ним просто не смогли», — цитируют «Вести-Воронеж» представителя хостела.

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