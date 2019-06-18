Младшего сына хоккеиста Соколова выпустили без обвинения в убийстве матери

Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Пятнадцатилетний сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова отпущен из СИЗО без предъявления обвинений.

Ранее подросток был задержан следственными органами и проверялся на причастность к убийству своей матери, супруги тренера Соколова. Однако, судя по всему, следствие не нашло достаточных оснований для ареста юноши.

«Было принято решение о том, чтобы отпустить его из следственного изолятора. Следствие не будет ходатайствовать о его аресте», — цитирует ТАСС слова представителя СУ СКР по Ленинградской области.

Напомним, тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти было найдено 13 июня в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Погибшей оказалась жена хоккеиста и тренера, 47-летнего Максима Соколова.

С места происшествия был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». Он находится в больнице и также проверяется на причастность к убийству.

О совершенном преступлении соседям сообщил младший сын Соколовых, утверждавший, что на мать с ножом набросился именно старший брат.

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