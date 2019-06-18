Во Франции Элтона Джона наградят орденом Почётного легиона

Париж, , 15:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон наградит орденом Почётного легиона британского певца Элтона Джона, «одного из величайших исполнителей поп-рок музыки 70-х годов», объявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Известно, что церемония награждения состоится во дворе Елисейского дворца 21 июня в 18:00 по местному времени.

«Элтон Джон — виртуоз фортепиано, гений мелодий, настоящий шоумен», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в ходе прощального турне Farewell Yellow Brick Road певец Элтон Джон даст несколько концертов во Франции в 2019 и 2020 годах.

За свою долгую музыкальную карьеру Элтон Джон продал более 300 млн записей по всему миру и дал более 3500 концертов.

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