В США скончался один из основателей игровой студии Bluepoint Games

Остин, США, , 16:47 — REGNUM В возрасте 47 лет скончался один из основателей студии по разработке игр Bluepoint Games Энди О’Нил. Об этом сообщается на официальной странице студии в социальной сети Facebook 18 июня.

Причина смерти О’Нила не сообщается. Мужчина скончался в своём доме в Остине, штат Техас (США). На странице студии в Facebook отмечается, что он «сыграл ключевую роль в создании Bluepoint Games» и, что его инженерное мастерство помогло «катапультировать крошечную студию из двух человек туда, где она сейчас».

Студию Bluepoint Games О’Нил основал в 2006 году совместно с Марко Трашем. До создания собственной студии мужчина работал одним из разработчиков игр Metroid Prime (вышла в 2002 году) и Metroid Prime 2: Echoes (вышла в 2004 году) в американском подразделении компании Nintendo.

Студия начала свою работу с создания собственной игры Blast Factor, а позже перешла на разработку ремастер-версий уже существующих проектов. Так, Bluepoint Games выпустила обновлённые версии God of War и God of War II, а также Shadow of the Colossus.