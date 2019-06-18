Кудрин считает реалистичным снижение числа бедных на 1,5 млн человек

Москва, , 14:39 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает реалистичным добиться сокращения числа бедных в России до 12% населения, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

«На конец прошлого (2018) года число бедных у нас составляло 13% от всей численности населения — 18,9 млн человек. Это очень большая цифра», — сказал Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

В 2019 году в рамках прогноза предполагалось сократить число бедных до 10,5% населения, напомнил он.

«Но сейчас в обосновании проекта бюджета показано, что берется более реалистичная цифра — 12%. Это тоже немало, это на 1,5 млн сократится (число) бедных. Конечно этих целей добиться очень сложно, если реальные доходы не растут», — заявил Кудрин.

Госдума в первом чтении обсуждает проект поправок в федеральный бюджет на 2019 год.

Ранее Кудрин предупредил о «социальном взрыве», который может произойти в России, если падение уровня жизни не прекратится. В Кремле с такой позицией не согласны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле не согласились с прогнозом Кудрина о «социальном взрыве»