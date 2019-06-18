На подконтрольной Украине территории Донбасса проходит митинг

Дзержинск, Украина, , 13:49 — REGNUM Несколько сотен жителей населённых пунктов Новгородское и Дзержинска (переименован в Торецк) вышли на митинг с требованием вернуть водоснабжение. Об этом сообщил 17 июня ресурс Donbass.live.

Жители возмущены тем, что с 23 мая Белокузминовскую насосную станцию и насосную станцию четвертого подъема второго донецкого водопровода отключили от электричества. Причина — огромные долги коммунального предприятия «Вода Донбасса» за электроэнергию.

«Люди просто возмущены, поскольку наблюдаются явные нарушения прав, и это можно назвать настоящей диверсией и политическим давлением, связанным с избирательным процессом. Идёт прямое раскачивания ситуации и целенаправленное разрушение инфраструктуры прифронтового региона», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Люди страдают от жары, не имея достаточного количества воды.

«Подвоз питьевой воды есть, но этого недостаточно, потому что люди, которые живут в многоэтажках, ее недополучают и вынуждены самостоятельно нести на верхние этажи. Кроме того, тревожной становится санитарно-эпидемиологическая ситуация, потому что без воды в жару просто невозможно», — добавил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате отключения насосных станций, без воды осталось около 35 тыс. человек, проживающие в 16 населённых пунктах Донбасса.

Читайте также: 16 населённых пунктов Донбасса остались без воды