16 населённых пунктов Донбасса остались без воды

Киев, , 12:47 — REGNUM Около 35 тыс. человек остались без воды после отключения от электроснабжения двух насосных станций, расположенных на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате отключения без водоснабжения остались 13 населённых пунктов частного сектора Константиновского района и три населённых пункта военно-гражданской администрации города Торецка. Всего без водоснабжения — 16 населённых пунктов — 34 673 человека (8708 абонентов), частично имеются частные колодцы», — сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в данный момент решается вопрос о подвозе воды населению.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отключения объектов предприятия «Вода Донбасса» от электроснабжения без воды в ближайшее время рискуют остаться 1,5 млн жителей региона по обе стороны линии фронта.

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