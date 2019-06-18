В Белоруссии тоже переименовали Киев

Минск, , 13:39 — REGNUM Как радостно сообщает «Радио Свобода», международный аэропорт в столице Белоруссии Минске присоединился к акции «KyivNotKiev». Теперь название украинской столицы на информационных табло на латинице отображается как Kyiv, а название Львова как Lviv, передаёт lenta.ru.

Как уже сообщалось, 13 июня совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Теперь, с 17 июня официальное название столицы Украины на латинице будет выглядеть как «Kyiv».

Ранее на Украине были представлены новые правила правописания. Согласно им некоторые русские фамилии будут писаться по-новому, в частности, заканчивающиеся на — ой будут заканчиваться на — ий. Таким образом фамилия «Толстой» будет звучать как «Толстий». Правительство Украины объясняет изменения «целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка».