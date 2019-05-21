После серии детских смертей в Улан-Удэ требуют отставки главврача больницы

Улан-Удэ, , 19:05 — REGNUM Родители погибших детей в Бурятии потребовали от властей республики отставки главного врача детской клинической больницы Улан-Удэ. Именно попавший сюда в конце апреля с бронхитом 4-месячный ребёнок впал в кому.

Как сообщает канал Тивиком, у всех родителей одинаковая история их детей с трагическим концом — отёк легких.

«С нами в один день погиб еще мальчик, после нас — еще девочка», — рассказывает один из родителей.

«Подтвердили ошибки врачей, подтвердили, что не была оказана своевременно помощь, была недооценка состояния ребенка. По выводам минздрава это и повлекло за собой дальнейшие последствия. Почему-то выводов никаких до сих пор не сделано», — отметил отец мальчика, впавшего в кому.

ИА REGNUM сообщало об этом случае в конце апреля. В минздраве по итогам проверки тогда выявили дефекты оказания медицинской помощи «в части несоблюдения клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи».

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Из-за бездействия властей родители решили объединиться и написали заявление на имя главы Бурятии с требованием отставки главного врача больницы. Под заявлением подписались порядка 30 человек. Заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева на эти требования ответила, что главврач будет переведена, но «не на руководящую должность».

«А мы требуем уволить, понимаете?! Из-за систематических ошибок, как руководителя требуем уволить, не сократить, не перевести, а признать министерству свои ошибки конкретных руководителей», — заявил отец ребенка.

В правительстве пообещали взять под контроль ситуацию, встретиться с родителями ещё раз до конца месяца и рассказать, что было сделано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственное управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело по факту смерти в больнице полуторамесячной девочки. Трагедия произошла 3 мая. За несколько дней до этого ребёнок был доставлен в медицинское учреждение из-за кашля и повышенной температуры.

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