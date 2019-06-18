На въезде в Екатеринбург установили таблички «Город храбрых»

Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM На въезде в Екатеринбург установлены новые таблички, уже с надписью «Город храбрых». Об этом сообщают местные СМИ.

Таблички появились утром 18 июня. К настоящему времени они демонтированы. Полиция ищет тех, кто их установил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 17 июня на одном из въездов в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». Она также была демонтирована.

Напомним, в мае в разгар протестов против храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы один из федеральных телеведущих назвал жителей города бесами. С тех пор выражение «город бесов» стало своего рода мемом. Некоторые местные наблюдатели полагают, что его даже можно использовать для продвижения столицы Среднего Урала на международной арене.