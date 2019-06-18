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В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов

Общество

По факту организации нелегальной миграции расследуется уголовное дело

Нижний Тагил, Свердловская область, 18 июня 2019, 10:24 — REGNUM  В Нижнем Тагиле возбуждено и расследуется уголовное дело по факту организации незаконной миграции. В январе 2014-го — мае 2019 года один из местных жителей и «иные лица» организовали на территории города массовое незаконное пребывание иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов. А с 2015 по 2018 годы здесь прописали более 10 тыс. человек.

Также выяснилось, что один из бизнесменов заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры. В отношении жителя, фиктивно регистрировавшего мигрантов, СКР возбудил и расследует уголовное дело, ход которого находится на контроле у прокуратуры Ленинского района.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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