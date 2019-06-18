Более 50% девушек-беженок в Бейруте подвергаются домогательствам — опрос

Бейрут, , 08:15 — REGNUM По данным исследования организации по развитию и гуманитарной деятельности Plan International, более 50% девушек-беженок, проживающих в столице Ливана, городе Бейрут, подвергаются сексуальным домогательствам, об этом 18 июня сообщает Al Jazeera.

Исследование было проведено на основании опроса 400 представительниц женского пола в возрасте от 10 до 19 лет.

Порядка 70% опрошенных заявили, что чувствуют себя небезопасно, если гуляют по городу в одиночестве днем, 90% — опасаются гулять ночью.

«Мы боимся выходить на улицу в одиночку. К нам пристают пьяные мужчины, а иногда и трезвые», — подчеркнула 18-летняя беженка из Сирии.

Доклад правозащитной организации был приурочен к Всемирному дню беженца, который отмечается 20 июня. Сотрудники организации Plan International призвали международное сообщество принять меры для поддержки девушек-беженок в Ливане.

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