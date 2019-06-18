В южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо увеличат стоимость такси

Асан, Южная Корея, , 07:27 — REGNUM В южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо увеличат минимальную стоимость проезда на такси на 16,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стоимость проезда будет увеличена в уездах Есан и Хонсон с первого июля.

Известно, что стоимость первых 1,4 км увеличится с 2800 вон (~$2,36) до 3300 вон (~$», 78), далее сумма будет увеличиваться на 100 вон (~$0,084) за каждые 83 метра пути.

Тарифы в позднее время суток, а также тарифы на такси с почасовой оплатой остаются без изменений.

Известно, что последнее повышение тарифов в даных регионах было шесть лет назад.

По данным источников, первоначально минимальную стоимость проезда на такси планировали увеличить на 17,1%.